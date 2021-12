Edge of Eternity, le J-RPG " français" de Midgar Studio sortira sur PS5, PS4, Xbox Series et One le 10 Fevrier. Ce sera aussi l'occasion d'apporter un doublage japonais en plus de celui en anglais.Une version Switch est aussi prevu le 23 mais uniquement en Cloud.Une version boite est aussi prevu sur PS4 et PS5 via Just for Games pour 39,99 euros.