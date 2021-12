Wit Studio (les 3 premieres saison d'Attack on Titan) annonce le film Bubble avec un gros casting a la production.On retrouve pas moins que Tetsuo Araki (Attack on Titan, Kabaneri of the Iron Fortress, Guilty Crown, Death Note...) a la realisation, Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass...) aux scripts , Takeshi Obata (Death Note, Hikaru no Go, Bakuman...) au Chara design et Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Kill la Kill, Promare, Gundam Unicorn...)Le film se deroule à Tokyo dans un monde bouleversé par une pluie de bulles devenue le terrain de jeu de jeunes gens pratiquant le parkour. Hibiki, particulièrement connu pour son style casse-cou, manque un jour sa manœuvre et échappe de peu à la mort grâce à l'intervention de Uta, une fille avec de mystérieux pouvoirs. Ils réalisent qu'ils sont les seuls a pouvoir entendre un étrange son.Le film sortira sur Netflix le 28 Avril.