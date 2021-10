Jeux Vidéo



Je fais partie de ceux qui ont connu cet écran (avant évidemment de basculer en mode sombre, faut pas déconner).



Les larmes, le sel.



L'achat d'une OLED se relativise facilement quand pense qu'elle règle absolument pas le problème de résolution et de fluidité des jeux. Sauf si vous préférez votre bouillie avec des couleurs plus pétantes...

Un peu en réaction à l'article de Shanks. Sa review est somme toute positive mais je voulais donner mon point de vue en tant que personne qui a acheté la Switch day one, en 2017, avec Breath of the Wild. Je me suis posé aucune question, l'achat était spontané.Plus de 2300 heures au compteur (au bas mot) plus tard, j'commence à avoir des soucis de ventilateur interne (qui a tendance à "grogner" au lancement d'un jeu en mode portable), un inévitable début de drift sur le joycon gauche, et les deux joycons qui se décrochent tout seuls, les petits morceaux de plastique censés "accrocher" les manettes sur la console s'étant usés. Comme tout le monde, j'attendais avec grande impatience que Nintendo dévoile cette putain de version Pro qui n'arrivera sans doute plus jamais.La OLED a été une douche froide à son annonce, j'espérais enfin une version de la Switch qui sache, surtout en mode portable ou les chutes de framerate et de résolution donnent le vertige. Je précise cependant que je suis pas du genre à chercher la perf optimale, je me contente très largement d'un 720p/30fps, lorsque celui-ci est constant. En 2017, ce n'était déjà plus un luxe depuis longtemps.Alors quand la OLED a été annoncée sans boost de puissance, je me suis demandé. Cette question n'a toujours aucune réponse. Je sais que Nintendo n'est pas obsédé par la perf, mais là on ne parle même pas de performance, juste d'un service minimum.J'ai longtemps hésité à faire reprendre ma Switch et à profiter de l'ODR de Micromania pour passer sur la OLED. J'ai finalement pas franchi le cap, pour plusieurs raisons :1 -. C'est con mais, même si ma Switch accuse pas mal de kilomètres, elle reste "fonctionnelle". Le plus gros problème ça reste le drift, mais je joue principalement en fixe et à la manette pro.2 - Transition parfaite :, je joue à 90% en docké. Donc une "amélioration" de l'expérience en nomade, bah... m'en branle. Surtout que l'amélioration en question est plutôt feignante et "moindres frais"3 -. Aucune amélioration bien notable justifie de mettre 320-350€ dans une console alors que j'ai déjà la même à la maison. En profitant de l'ODR, j'aurais pu profiter de la OLED à 150€, mais l'idée de lâcher cette somme me faisait chier.4 - Et c'est aussi un peu un choix "sanction" par rapport à la politique feignante de Nintendo. Je m'explique : J'suis un énorme client de la Switch, j'dois avoir une trentaine de jeux. Au bout de 4 ans et demi, toujours la même sensation :, avec les mêmes ambitions. 4 ans et demi pour changer une ligne de firmware qui permet au bluetooth d'être fonctionnel, c'est un peu tout le symbole de cette console. Des jeux qui sont techniquement en peine, qui saccadent, qui n'arrivent pas à trouver le compromis entre "joli" et "fluide" (Bayonetta 3 est encore un exemple frappant). Dès que tu sors du visual novel, la console crache trop ses tripes. Evidemment, un modèle Pro pourrait solutionner beaucoup de choses, mais Nintendo ne se préoccupe que de sa réalité comptable qui n'a jamais été aussi bonne. Le dernier direct était infâme en ce qui me concerne.Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui avaient une Switch vanilla et on sauté le pas pour la OLED. En ce qui me concerne, je vais continuer d'attendre - sans doute en vain - que Nintendo se sorte les doigts du cul et ponde une réelle nouvelle itération de la Switch, même si ça voudra probablement dire qu'on passera à la prochaine gen. Et ça voudra pas dire autant "jeux patchés pour correspondre aux performances"...Vala. Abonne toi met la cloche toussa.(Par contre Metroid Dread déchire, prenez-le)