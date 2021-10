le PCsuite à cette news: de voir capcom priorétisé le PC à l'avenir:On peut se poser la question, Microsoft même si Xbox il y a on voit très bien qu'un seul truc dans leur bouche: game passA l'instar d'un problème qui touche la retransmission du football en France et au moment où il n'est plus tabou de parler d'augmenter les prix de vente des AAA. On est donc face au même problème qu'un fan de foot en France qui veut regarder la L1, la C1, le championnat Anglais, le championnat Espagnol,etc il doit s'abonner à plusieurs chaines et la facture augmente vite. Jouer à Halo, Gears, Mario, ,Zelda, God of War, Killzone, etc devient vite un luxe pour qui aime la liberté.A une époque le PC était mort, aujourd'hui est-ce au console de mourir. A bien y regarder hormis Nintendo qui n'a pas encore passé le pas de proposer ses gros titres sur PC, on voit Microsoft le faire mais cela se comprends au travers de stratégie netflixienne, on voit Sony qui s'y met timidement mais on sent bien que cela peut devenir systématique du jour au lendemain (sans parler simplement de la difficulté à rentabiliser des AAA toujours plus couteux avec seulement une seule plate-forme).