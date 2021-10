Heureusement non, enfin pas tous... du moins pour le moment.En effet la Shueisha (la maison d'edition de Demon Slayer/Kimitsu no Yaiba) a tentée de deposer il y a quelques temps les marques pour les motifs des tenues du manga phare. Si pour la tenue de Nezuko on peut encore comprendre, il aurait été néanmoins interdit d'utiliser de simples damiers noir et vert émeraude ou encore des triangles blanc sur fond orange.L'Office des Brevets a donc rejeté leur demande, prétextant que les motifs étaient trop rependus, mais la Shueisha a encore 3 mois pour soumettre une nouvelle demande.Notez qu'en juin, la maison d'édition a réussi à sécuriser les motifs de Giyû Tomioka, Shinobu Kocho et Kyôjurô Rengoku.