■Premier jeu sur PS5 en 8K/60fps.■C'est une version native et non un simple portage de la version PS4.■Les développeurs du jeu expliquent à DF que le fait d'avoir des fréquences plus élevées plus la configuration de la mémoire différente leur permettaient d'atteindre la résolution 8K (7680x4320) sur PS5 contre 6K (5760x3240) seulement sur XSX.■La qualité des ombres a été améliorée sur PS5, elles sont plus nettes.■La PS5 profite aussi d'une meilleure profondeur de champs que la XSX et avec moins d'artefacts au passage.■Un framerate top que ça soit en 60fps ou 120fps.■Le jeu était en résolution dynamique 1440p ~ 1510p sur PS4 Pro, 4K sur XB1 X et 1080p sur PS4/XB1.■La PS5 génère donc 8 à 9 fois plus de pixels que la PS4 Pro et 77% plus que la XSX.■Pour rappel le jeu sur Switch était en 612p~720p à 60fps en portable et 810~1080p en mode docké.