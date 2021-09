Cet article veut juste réveiller vos souvenirs. C'est l'une des meilleures consoles portables à mes yeux. Et vous ? Vous a-t-elle marqué ? En vrac les jeux qui m'ont marqués :Je pourrais passer du temps à en citer encore et encore. Ah là là...

Prince of Persia - The forgotten Sands

GOW Ghost of Sparta

Gof of war - Chains of olympus

Like

Who likes this ?

posted the 09/10/2021 at 08:12 PM by axlenz