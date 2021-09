Un article a été publié hier par Richard Leadbetter de Digital Foundry sur le site de Eurogamer pour partager sa prise en main sur le nouveau modèle de PS5, le modèle CFI-1100. L’article ne donne pas encore de réponse si oui ou non ce modèle est mieux donc n’espérez pas avoir une réponse ici, mais juste des axes de réflexions et des hypothèses pour ceux que ça intéresse : https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2021-hands-on-with-the-new-playstation-5-cfi-1100-series-consoleVoici une petite traduction (désolé d’avance pour les fautes) :Comme évoqué dans la vidéo du journaliste Austin Evans, les principales modifications sont :- l'antenne WIFI dont les nouvelles performances sont à tester- nouvelle vis pour le socle de la console- nouveau système de refroidissementC’est sur ce dernier point que la plus grosse partie de la réduction du poids se trouve (277g sur les 300g en moins). En effet, le dissipateur de chaleur est maintenant beaucoup plus petit, possède moins de caloducs (4 au lieu de 6) et la part de cuivre a été réduite. De plus, le ventilateur a été remplacé par un nouveau avec plus de pales et qui pourrait éventuellement être capable de sortir plus d’air pour une vitesse similaire. Il ne fait aucun qu’il s’agit d’une manière de réduire les coûts à l’approche d’une période ou Sony va devoir livrer des millions de consoles en cette fin d’année.Ce qui est intéressant d’autre part, c’est que la puissance électrique reste la même que le modèle initial. Habituellement, une réduction dans le système de refroidissement est effectuée quand le processeur est remplacé par un nouveau processeur qui consomme moins. Donc si le processeur est le même, que la puissance demandée par la console est la même, qu’est-ce qui permet une telle réduction dans le poids du système de refroidissement et dans les matériaux utilisés ? L’auteur de l’article a posé la question à Sony.Ce qui a créé la controverse autour de la vidéo de Austin Evans est que de son point de vue, la nouvelle PS5 est moins bonne que la première sous prétexte que le système de refroidissement réduit en taille associé à des matériaux moins efficaces feraient de cette version une console plus chaude. Cela n’est pas étrange comme théorie quand on regarde les changements opérés dans la console mais la conclusion comme quoi la console est plus chaude ne peut pas être seulement émise par une mesure de la température de l’air en sortie de la console. Et quand bien même la console tournerait à des températures plus élevées, cela pourrait toujours être dans la fourchette de tolérance.Dans la vidéo, il est fait mention d’une petite réduction du bruit de la console, ce qui serait étrange dans le cas d’une console plus chaude. Premièrement, si la machine est plus chaude mais fait moins de bruit, cela veut dire que le software ne voit aucun souci. Après tout, s’il y avait un problème de surchauffe, le ventilateur tournerait plus vite afin d’extraire la chaleur. Deuxièmement, le nouveau ventilateur pourrait être plus efficace pour extraire la chaleur de la console tout en étant plus silencieux. C’est une toute nouvelle pièce après tout. Dernière supposition, et la moins plausible, le dissipateur thermique de taille réduite avec des matériaux moins efficaces aurait été conçu de sorte à être plus efficace…Un appel à été fait pour établir le profile thermique de cette nouvelle PS5 en fonctionnement, étant donné les résultats suite au test de Steve Bruke ( http://www.youtube.com/watch?v=MmggkW6usmQ ) qui a montré qu’un des modules de mémoire tournait à des températures très élevées. Cependant, les températures et le voltage du processeur se sont révélés bons. Finalement, si les températures du processeur devaient être trop élevées, on pourrait s’attendre à une accélération du ventilateur, ce qui ne s’est pas produit dans la vidéo de Austin Evans ni après plusieurs heures de jeu sur Control testé par l’auteur. Dans le mode RT à 30fps, la PS5 consomme 170W. Mais lorsque l’on va dans le « couloir du malheur » qui est un passage du jeu très intense du jeu, la consommation augmente jusqu’à 200W. Une fois dans le mode photo, qui retire la limite de 30fps, la consommation monte à 214W.Le couloir du malheurCette valeur est identique à la puissance max demandée par le premier modèle de PS5. Cela suggère donc qu’il n’y a eu aucun changement au niveau du processeur et malgré tout, le bruit de la machine n’a pas évolué, et ce tout le long du test. Cela reste donc encore à déterminer si la nouvelle version tourne à des températures plus élevées ou pas mais la logique voudrait que si le nouveau système de refroidissement n’était pas au niveau, le vitesse du ventilateur augmenterait et le bruit aussi. Cela ne semble pas se produire, et après plusieurs heures, la consommation est toujours constante.Si la PS5 peut fonctionner parfaitement avec un système de refroidissement moins cher, pourquoi ne pas l’avoir conçue comme cela dès le lancement ? Sans réponse de Sony, nous ne pouvons rien affirmer mais en terme de production, il est important de comprendre que lorsque q’un console arrive sur le marché, les différents composants d’une machine sont fabriqués en même temps, en parallèle et pas en série. Au fur et à mesure que le silicium sort de la chaîne de production, les dissipateurs thermiques sont également fabriqués. Personne ne veut d'un autre ROD ou d'un autre YLOD, il est donc logique d'intégrer la redondance dans la conception. Il y a l’exemple de la Xbox One où MS à vu qu’il y avait de la marge dans leur système de refroidissement. Ils ont donc augmenté la fréquence du GPU de 800MHz à 854MHz et celle du CPU de 1,6GHz à 1, 75GHz. Est-ce que cela a rendu la machine plus chaude ? Probablement. Est-ce que cela importait ? Certainement pas. Peut-être qu’avec des millions de machines vendues, Sony est assez confiant pour réduire le système de refroidissement et réduire le coût de la machine.Il y a plusieurs théories sur le fait que la PS5 pourrait surchauffer dont je pense qu’il est important de discuter. La PS5 fonctionne avec une limite fixe de puissance et un CPU et GPU à des fréquences dynamiques selon les besoins en puissance. Il y a des inquiétudes sur le fait qu’une PS5 plus chaude ne puisse pas atteindre les fréquences que pourraient atteindre les premiers modèles. Les performances de ce nouveau modèle doivent être testées, mais il y a très peu de chances que cette nouvelles PS5 performe différemment de l’ancienne même dans le cas où elle serait plus chaude. Les fréquences s’ajustent selon un algorithme basé sur un seul modèle de processeur. Sony a testé ce processeur sous différentes charges et a appliqué cet algorithme à toues les PS5 en production pour s’assurer que même si les fréquences changent, cela se ferait de manière identique sur toutes les consoles. Tout ça n’est pas basé sur la température des consoles, donc une PS5 fonctionnera exactement comme une autre.Selon certaines sources, les nouveaux arrivages sont actuellement un mélange de machines CFI-1000 et CFI-1100. Bien que les chances de pouvoir choisir laquelle des deux est faible, à moins de faire appel à un revendeur, il y a des chances d'obtenir une machine originale ou une nouvelle. Pour l'instant, la nouvelle machine semble être sensiblement la même que l'ancienne en termes d'expérience utilisateur et Sony a certainement une confiance suffisante dans ce nouveau design. Nous pouvons supposer que la CFI-1000 est en voie de disparition et que les millions de PlayStation 5 vendues à l'approche de Noël et au-delà seront toutes basées sur le nouveau design. Nous allons passer plus de temps avec la nouvelle machine et nous publierons un article complet en temps voulu.Bref, des tests sont à faire sur ce nouveau modèle pour savoir si oui ou non cette différence est vraiment importante et va jouer sur les performances de la console et l’expérience utilisateur même si on se doute qu'il y a peu de chances.Personnellement je trouve ce genre de sujet intéressant tant qu’on garde de la réserve et qu’on ne tire pas de conclusions hâtives. L’exemple concernant la XOne est intéressant aussi.L’important pour nous c’est surtout le résultat et que la console tienne sur la durée.Le but est seulement de partager un article intéressant sur ce sujet et de pouvoir en discuter tranquillement