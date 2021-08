Et hop ! À peine sorti, déjà décortiqué ! Il est de notoriété publique que ce No More Heroes III ne brille pas par sa réalisation sur Nintendo Switch, mais est-ce si mauvais ?La résolution en mode dock est verrouillée à 720p. Je n’ai pas vérifié la résolution en mode portable.Le framerate vise 60 FPS. Cependant, il n’atteint généralement pas ce chiffre.Les cinématiques sont verrouillées à 30 FPS. Ils souffrent de petits ralentissements.C’est en ville que le framerate est le pire, avec des chutes en dessous de 20 FPS.C’est un jeu vraiment indigne en termes de performances pour la Nintendo Switch.

Who likes this ?

posted the 08/31/2021 at 03:06 AM by suzukube