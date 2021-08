On dirait qu'un autre rachat est en passe d'être annoncé dans un mois, et celui-ci sera assez gros. Je suppose qu'à l'heure actuelle, nous devons simplement supposer que quatre sociétés de jeux vidéo possèdent tout (...) Oh oups, je le confirmerai la semaine prochaine. C'est plus une question de consolidation et de ce qui se passe. Désolé pour les combats de rumeurs.

Conseiller technique en game design et relations publiques pour les développeurs chez Ignite, mais également journaliste à ses heures perdues sur la chaine ACG, Jemery Penter relance la #acquisitionseason en indiquant qu'un gros rachat (il ne dit pas volontairement si cela sera du même niveau ou non que ZeniMax Media) se prépare dans l'industrie vidéoludique.Microsoft, Tencent ou le vorace Embracer Group ?