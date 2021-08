"Je savais que je ne devais pas jeter un œil à ce que les gens disent, mais dès que j'ai ouvert Twitter et que j'ai vu les réactions, j'étais comme...". Hasan Kahraman, créateur d'Abandoned et directeur de BLUE BOX Game Studios, s'arrête une seconde pour considérer ses mots. "Le truc, c'est que les gens sont déçus et les gens sont frustrés et en colère. Mais le fait qu'ils me traitent, moi ou Blue Box, d'escroc, c'est la plus grande chose qui, même aujourd'hui, me dérange encore".

Peu de jeux ont eu un parcours aussi long, difficile et étrange que Abandoned. Le jeu a fait l'objet de théories du complot, sa commercialisation a été perturbée par des problèmes techniques, et Kahraman a pris des décisions marketing qu'il aimerait maintenant pouvoir faire oublier. Après un énorme retour de bâton suite à la dernière mésaventure du jeu - où l'application "Realtime Trailers" tant vantée a été mise en ligne après de multiples retards sans aucun nouveau contenu à montrer - la communauté autour du jeu a commencé à s'intéresser de plus près à l'histoire de BLEU BOX pour essayer de déterminer exactement ce que le studio néerlandais pouvait bien être.

Ce qu'ils ont trouvé (comme l'a montré TicTacPaul sur Reddit), c'est un ensemble de cinq jeux promis, dont aucun n'a vu le jour. Cela a suscité une réaction qui, selon Kahraman, a été injuste, certains qualifiant l'équipe de BLUE BOX d'escrocs, un groupe qui annonce des jeux pour, d'une certaine manière, gagner de l'argent sans avoir à sortir un projet. Selon Kahraman, la réalité est moins exotique : BLUE BOX est toujours une petite entreprise, qui a commencé en étant encore plus petit que maintenant, et qui a mis du temps à apprendre les ficelles du développement; annulant beaucoup de ses projets avant qu'ils ne commencent à consommer le temps et l'argent nécessaires pour leur donner vie. Kahraman a pris le temps de nous parler du parcours de chacun de ces jeux.

Kahraman indique que l'un des rares jeux que BLUE BOX a fait payer à ses clients - l'hommage à Fatal Frame, The Haunting : Blood Water Curse - sera terminé et publié gratuitement avant le lancement d'Abandoned. Ceux qui ont acheté la version Early Access se verront offrir gratuitement un pack "Abandoned" en guise de compensation.

Il est clair à ce stade que Hasan Kahraman n'est pas le genre de personne qui regarde nécessairement autour de lui avant de sauter. Le développeur admet que certaines des décisions de BLUE BOX ont causé des problèmes au studio et déçu les fans, ce qu'il semble sincèrement regretter. BLUE BOX est aujourd'hui composé de 10 personnes à temps plein (et d'environ 50 personnes sur Abandoned, en tenant compte des freelances et des studios externalisés), mais il n'y en a eu que deux, avec seulement Kahraman et un ami travaillant sur certains des premiers projets. Le résultat est que Kahraman annonçait souvent des jeux avant qu'il ne soit totalement clair qu'ils étaient réalisables.

Le premier projet du studio, Rewind : A Paranormal Investigation Game, a été mis en ligne sur Kickstarter, avant que cette campagne ne soit annulée en raison de l'obtention d'investissements privés. Selon Kahraman, cet investissement a permis à Blue Box de retravailler le jeu et de le renommer Rewind : Voices of the Past. Cependant, le projet a dépassé les capacités du jeune studio et, sans investissement supplémentaire, il a été entièrement annulé.

Contrairement à certaines idées exprimées sur les réseaux sociaux, Kahraman insiste sur le fait que l'argent de l'investissement initial a été totalement remboursé, afin que BLUE BOX ne se retrouve pas endettée. "Cela ne fonctionne pas de cette façon", explique-t-il, "car si vous ne remboursez pas les fonds, alors vous aurez des dettes - et cela n'existe pas un investisseur qui dit : "Hé, voilà, voici 200K. Si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, garde l'argent". Ça ne marche pas comme ça."

Parmi les autres projets initiaux, citons The Lost Tape (un jeu qui reprenait les premiers concepts de Rewind, mais qui a été annulé avant la sortie de toute version en raison des coûts potentiels) et The Whisperer, une autre tentative de jeu d'enquête sur le paranormal. The Whisperer est sorti sur mobile - en tant que jeu gratuit avec un achat de 0,99 $ pour désactiver les publicités - mais a été rapidement retiré. Selon Kahraman, le jeu a été retiré parce qu'il avait été conçu pour PC et ne fonctionnait pas assez bien sur les téléphones. Il précise que tous ceux qui ont acheté le jeu ont été remboursés, mais il rajoute que ceux qui ne l'ont pas été peuvent envoyer un mail à BLUE BOX avec une preuve d'achat pour en demander un.

De même, Tales of Six Swords - un hommage mobile aux JRPG au style beaucoup plus vivant que les autres projets de Blue Box - a été lancé gratuitement sur Android, mais a ensuite été retiré parce que la société ne pouvait pas atteindre l'échelle de jeu qu'elle visait avec des tailles de fichiers limitées. Kahraman explique que, dans ce cas, le retrait du jeu n'est pas dû au fait que BLUE BOX ne le terminera pas, mais au fait qu'elle veut rendre justice à l'idée : "Nous n'en avons pas vraiment fini avec ça. En fait, nous aimons toujours l'idée et peut-être qu'à l'avenir, nous en ferons quelque chose."

Tous ces premiers projets ont un point commun : ils ont été annoncés ou publiés très tôt, un schéma que nous avons vu se répéter sur Abandoned. L'excès d'enthousiasme peut facilement devenir une erreur plutôt qu'une vertu, et a clairement causé des problèmes à BLUE BOX et à ceux qui s'intéressent à ses jeux. Mais Kahraman répète que c'est l'inexpérience qui est à blâmer, et non la méchanceté qui a été perçue par certains milieux.

"J'essaie toujours de comprendre pourquoi les gens nous traitent d'escrocs", dit Kahraman, "parce que notre passé est comme... nous sommes un petit studio, et nous étions encore plus petits, et les jeux que nous avons faits dans le passé étaient juste faits à temps partiel avec de petites audiences - ou en fait n'ayant aucune audience du tout."

Au début de leur existence, les studios indépendants lancent et annulent régulièrement des projets sans que le public ne s'en aperçoive ou presque, mais rares sont ceux qui bénéficient de l'attention (et du mépris) du public comme BLUE BOX. Kahraman affirme que son studio n'est pas différent des autres : "Certains de ces jeux ont en fait été mis là dans l'espoir de créer un public. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas de public, vous l'annulez, ou si le jeu ne fonctionne pas, vous l'annulez. Mais ce n'est pas que les gens ont acheté quelque chose, ce n'est pas que quelqu'un a dépensé de l'argent pour ça, c'était juste pour le mettre en valeur. S'il n'y avait pas de public, vous l'annulez."

Mais le monde du jeu ayant désormais les yeux rivés sur leurs moindres gestes, Kahraman et Blue Box veulent maintenant prouver leur valeur en concrétisant le dernier des projets annoncés avant Abandoned.

La dernière sortie de BLUE BOX avant Abandoned était The Haunting, un jeu d'horreur inspiré de Fatal Frame et lancé en accès anticipé l'année dernière. Il a également souffert d'un manque d'expérience dans la sortie d'un jeu encore en développement : "Il a été lancé en Early Access dans une version alpha. Il comportait donc beaucoup de placeholders et impliquait des animations et des modèles de personnages", explique Kahraman. "Nous avons appris que si vous faites un jeu à histoire, un jeu solo, vous ne devriez pas faire un Early Access parce que les gens n'ont pas compris ça. Les gens supposent que, 'Hé, il y a ce jeu là, achetons-le et jouons-y et nous verrons des choses de qualité de production juste là', mais la vérité est que c'est en fait un jeu Early Access. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas bien marché, parce qu'il n'a pas été bien reçu parce que les gens ont vu qu'il était cassé, qu'il n'était pas fini."

Une certaine confusion a entouré l'avenir de The Haunting - au lieu de mettre à jour le projet, il a été retiré de la vente et BLUE BOX a annoncé que le développement serait complété par un studio indépendant inconnu appelé CreateQ. Kahraman explique que CreateQ est en fait un développeur de quatre personnes composé d'amis de Blue Box, une équipe composée de développeurs à temps plein qui travaillent sur The Haunting comme un projet parallèle. Selon Kahraman, le développement est en cours, utilisant certaines des idées originales de BLUE BOX, mais retravaillées par les membres de CreateQ.

"J'ai commencé à travailler sur The Haunting et je pense que la plupart des éléments que j'ai utilisés sont toujours là, mais c'est juste que le concept a été modifié de fond en comble", explique Kahraman. "The Haunting était comme notre version occidentale de Fatal Frame, avec la caméra, et le fait de tirer sur des fantômes et d'autres choses. C'est en gros ce que c'est. Il y a quelques énigmes. Nous utilisons le style d'exploration de la vieille école des jeux d'horreur comme Fatal Frame 1 et 2. [...] Les captures d'écran que vous voyez sur Steam en ce moment, c'était un concept sur lequel nous travaillions, mais ce n'est pas ce jeu. Nous allons mettre de nouvelles captures d'écran sur la page Steam très prochainement."

L'idée est maintenant de sortir The Haunting en tant que produit complet et fini, gratuitement, BLUE BOX prenant en charge le financement du projet et agissant en tant qu'éditeur. L'objectif est de diffuser The Haunting sur Steam ainsi que les consoles PlayStation et Xbox en même temps que la première bande-annonce d'Abandoned, prévue dans "quelques mois", selon Kahraman.

Pour ceux qui ont déjà acheté la version Early Access, BLUE BOX ajoutera bientôt un formulaire sur son site web et, après réception d'une preuve d'achat, offrira en retour un " bundle complet " d'Abandoned gratuitement une fois qu'il sera sorti (on ne sait pas exactement ce que ce bundle complet comprend, à part le jeu). En raison du paiement effectué à l'origine sur Steam, l'équipe va s'efforcer de pouvoir proposer des remboursements si la demande est large et suffisante.

Dans le contexte des projets passés de Blue Box, les problèmes auxquels Abandoned a été confronté font plus clairement partie de l'histoire, plutôt que d'être une cause de conspiration. L'annonce floue qui a donné lieu à des spéculations est un autre exemple de BLUE BOX qui semble parler d'un jeu trop tôt. La révélation d'actifs marketing qui semblent attiser ces mêmes flammes est un symptôme du fait que nous sommes encore un petit studio - comme le dit Kahraman, "Je dois admettre que c'était une grosse erreur, mais ce n'était pas du tout intentionnel. [...] Nous sommes petits et c'est la première fois que nous nous retrouvons sur la scène mondiale. Nous n'avons pas du tout d'expérience en matière de marketing et de relations publiques. Excusez mon langage, mais c'est vraiment facile de se foutre en l'air."

Même l'annonce d'une application qui ne montrera pas de nouvelle bande-annonce avant un certain temps est le fruit de l'inexpérience : "Ce qui a mal tourné, c'est que nous avons tout annoncé trop tôt. Soyons honnêtes, même l'application était trop tôt. Au départ, nous nous sommes dit : "Oui, elle va sortir en juin", mais nous n'avons jamais pensé que nous aurions cette énorme scène mondiale. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec une telle quantité d'yeux qui regardent votre jeu, vous devez le peaufiner encore plus. [...] C'est définitivement quelque chose que nous avons appris pour l'avenir."

BLUE BOX est loin d'être irréprochable, et en faisant la publicité qu'elle a faite alors que le développement de l'application n'était pas terminé, il ne fait aucun doute qu'elle a réussi à semer les graines de sa propre destruction sur les réseaux sociaux. Mais le fait que Kahraman et l'équipe soient devenus le centre de théories de conspiration nuisibles - et qu'ils reçoivent des menaces personnelles en conséquence - va bien au-delà de la punition méritée pour ces erreurs.

Kahraman souhaite vivement pouvoir revenir sur certaines de ses décisions, et peut-être faire d'Abandoned un projet annoncé plus tard, décrit plus proprement, et qui aurait réussi son grand pari marketing. Mais c'est l'Internet - une fois que les erreurs sont commises, il y a très peu de chances de revenir en arrière (la preuve en est que même les premières erreurs de la société sont maintenant exposées au monde entier). Comme il le dit lui-même : "Si nous mettons quelque chose en ligne, à cet instant précis, nous avons déjà 80 ou 100 likes en une seconde. À ce moment-là, il est trop tard pour faire [quelque chose], mais je ne sais pas. C'était juste malheureux, vraiment."



On peut s'interroger sur l'expérience de BLUE BOX en matière de sortie de jeux de l'ampleur de ce que promet Abandoned. Ce n'est pas une histoire d'escrocs propulsés sous les feux de la rampe, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes développeurs à qui l'on a tendu un micro beaucoup plus fort que prévu, et qui ont dit les mauvaises choses à beaucoup de gens en même temps. L'avenir d'Abandoned et la possibilité de commettre d'autres erreurs sont incertains, mais Kahraman est déterminé à prouver que les sceptiques ont tort : "L'application Realtime Experience sera-t-elle là ? Oui, sans aucun doute. Tout ce que vous voyez dans le menu sera disponible. Les gens attendent du contenu et nous n'allons pas l'abandonner. [...] Je comprends tout le monde à 100%. Je suis tout à fait d'accord avec les raisons pour lesquelles ils sont furieux. Je ne dis pas que je ne les comprends pas. Si j'étais un joueur et si quelqu'un d'autre faisait exactement la même chose, je serais vraiment enthousiaste à l'idée de voir une expérience en temps réel, et si elle ne venait pas, je serais déçu. Mais ils nous qualifient d'escrocs - ça fait mal. Je respecte toujours tout le monde, vraiment, et j'espère qu'ils continuent à s'occuper d'Abandoned, [malgré] ce qu'ils disent. Je comprends et je n'ai rien contre eux, vraiment. Cela fait seulement mal."

