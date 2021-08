Voici Arcadegeddon, le premier jeu PS5 utilisant la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD !- AMD FidelityFX Super Resolution est une nouvelle technique de remise à l'échelle qui sera appliquée aux futurs jeux PS5, Xbox Series et PC.- Par rapport à la version PC, PS5 apporte un FSR similaire au mode Performance, passant d'une résolution d'environ 1440p à 2160p, atteignant une qualité similaire à 1800p.- Sur PC, l'utilisation du FSR en mode Qualité ou Ultra Qualité donne une sensation plus nette sur certains aspects que le 2160p, comme c'est le cas dans des jeux tels que Death Stranding avec DLSS.- Grâce à cette technique, la PS5 est capable de faire tourner Arcadegeddon à 60FPS avec le ray-tracing en réflexion à une résolution acceptable. Certes, ce n'est pas un jeu visuellement très exigeant, mais j'aimerais bien voir cette technique appliquée à des jeux plus complexes.- Cependant, cette technologie est a des années-lumière du DLSS à l'heure actuelle en termes de qualité/performance.- Les reflets sur PS5 ont une résolution interne beaucoup plus faible que sur la version PC. Sur PC, j'ai constaté que les réflexions à une résolution de 100 % consomment trop de ressources (l'idéal serait une résolution de 75 %).- Les ombres sur PC sont plus douces.- Plus de filtrage anisotrope sur PC.- Même qualité de textures.