On découvre donc de nouvelles phases de gameplay, et quelques informations provenant des développeurs sur le jeu ! Je vous ferais un résumé un peu plus tard, je me cale avec un ptit paquet de Bébé Croco d'Haribo le temps de me visionner ça- Il s'agit de l'open world le plus ambitieux de la série pour Ubisoft.- Le jeu se déroule sur une île, dont l'influence de Cuba se sent sur la D.A. du jeu.- Les développeurs ont discutés avec d'anciens membres de la Guérilla des années 50/60 pour s'immerger dans cette époque.- On pourra chevaucher (des chevaux).- Les Amigos (comme le crocodile ou le chien "Chorizo") seront des compagnons "animaux" qui vous accompagneront.- You can pet the animals uwu.- Les cinématiques seront désormais à la 3ème personne.- Cela permet d'avoir des séquences où le héros n'est pas présent, et donc d'approfondir la narration du jeu.- Il y aura 49 armes militaires présentes dans le jeu.- Plusieurs armes "Resolver" seront disponibles, vous pourrez les créer à partir d'éléments du décor (Cuba, débrouillardise, je vois où ils veulent en venir).- Pour la première fois, on pourra ranger son arme durant les phases de gameplay.- Les images semblent provenir de la version PC du jeu.- Les versions PS5 et Xbox Series X du jeu seront en 4K et 60 fps.- La DualSense sera bel et bien prise en charge dans le jeu.- Selon jeuxvideo.com, le jeu sera toujours jouable en Coop avec un ami (merci BennJ pour l'info).- Selon TheGamer, bien que le jeu parle d'un conflit politque, Ubisoft ne souhaite aucunement que le jeu soit politisé.- L'île s'appelle Yara (j'ai oublié de le préciser au début).