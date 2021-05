Le plutôt bien informé Jeff Grubb particulièrement sur Microsoft a annoncé lors de son émission que Everwild et Hellblade 2 ne seront pas présent à la conférence E3 de Microsoft pour cette année.Pour Elden Ring, Jeff dit qu'il ne sera pas présent à la conférence de Microsoft (le premier trailer du jeu avait été dévoilé là-bas), il évoque la possibilité que le jeu apparaisse lors d'un Bandai Show mais il n'y croit pas vraiment.Jeff Grubb a aussi révélé que la grosse première partie des jeux venant de Microsoft ne sortira pas avant 2023 même si 2022 pourrait-être intéressante en terme de sorties même si encore une fois le Covid pourrait décaler des chosesTeam Cherry a aussi annoncé sur son Discord que Hollow Knight: Silksong ne donnera pas de nouvelles sur le jeu pendant l'E3.UP : l'insider NateDrake qui connu pour être très fiable a dit sur Resetera que Fable ne sera pas non plus présent à l'E3 mais que l'on verra le projet Typhoon lors de la conférence de Microsoft.