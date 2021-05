Alors qu'un trailer se fait toujours attendre, on apprend que le jeu adapté du manga et de l'anime Made in Abyss sera Cero Z au Japon.Spike Chunsoft a laissé entendre que le jeu complet resterait fidèle à la nature violente et parfois dérangeante de l’œuvre originalMade in Abyss : Binary Star Falling into Darkness sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC dans le monde entier en 2022 soit la même année que la nouvelle saison de l'animé.