Jessie Jaeger in Cleopatra’s Curse de Bold Game Studio est sorti il y a peu sur PC-Engine. Le jeu qui semble proche d'un Metroidvania est disponible en version physique avec manuel et map pour 48$ ou 54$ avec le poster (sans compter les frais de ports). La durée de vie tournerait autour des 5/6 heures.Le développeur prevoit aussi de sortir le jeu au format HuCard bien plus cher.Le jeu aura le droit a une version Megadrive et meme Game Boy.Le site: https://www.boldgamestudio.com/ Demo PC-Engine: https://drive.google.com/file/d/1hijjw5lqLX4TOSg2MuBmE-h78m-NVbaV/view Demo Megadrive: https://drive.google.com/file/d/1m8V-fs8joMipzfMHrmJON5FFAZVODniV/view