"Vous en aurez une meilleure idée d'ici la fin de cette année" a déclaré Gabe Newell lorsqu'on lui a demandé durant une session de questions/réponses si Valve porterait des jeux sur consoles ou resterait simplement sur PC.Evidement on pense tout de suite a un portage de Half Life: Alyx sur PSVR 2.

posted the 05/12/2021 at 09:32 PM by guiguif