Début janvier, Screenrant annonçait que la PS5 se vendait moins bien que n'importe quelle autre console de salon sur toute l'histoire du jeu vidéo nippon. Jim Ryan avait nié ses affirmations, avant que d'autres études ne suggèrent que c'était bien le cas. Suite à cela, Sony a été accusé de délaisser le Japon, lieu de naissance de l'entreprise. Mais les choses semblent aller de mieux en mieux pour la nouvelle console de Sony, qui, toujours selon Screenrant, se vendrait désormais mieux que la PS4 dans l'archipel.Cela vient rassurer les analystes, qui estimaient qu'en cas de maintien de la courbe de lancement, la PS5 pourrait n'atteindre que la moitié des ventes de la PS4 sur le territoire. Selon les données de Famitsu (via Twited Voxel), la PS5 s'est désormais écoulée à 689 000 unités au Japon, c'est-à-dire 41 000 unités de plus que la PS4 sur la même durée de commercialisation. Des données rassurantes pour le constructeur, qui peut être assuré que le lent démarrage de la console était dû à l'approvisionnement. Reste à voir si cette tendance positive se poursuit dans les mois à venir, avec les pénuries de composants que l'on connait.

Like

Who likes this ?

posted the 05/11/2021 at 08:52 PM by guiguif