Le monopole de Sony lui permet de facturer des prix supraconcurrentiels pour les jeux PlayStation numériques, qui sont nettement plus élevés que leurs équivalents physiques vendus sur un marché de détaillants compétitif, et nettement plus élevés qu'ils ne le seraient sur un marché de détaillants compétitif numérique.

Un article signé Bloomberg indique aujourd'hui que des consommateurs ont décidé de poursuivre en justice Sony Interactive Entertainment LLC pour cause de monopole illicite ; la branche vidéoludique de la firme japonaise est accusée de limiter injustement les achats de jeux dématérialisés estampillés PlayStation à sa boutique interne, le PlayStation Store. Dans cette action collective, les plaignants déclarent que le géant ne permet plus aux détaillants tiers (sont par exemple cités Amazon.com Inc, Best Buy Co et Walmart Inc) de proposer des codes de téléchargements de jeux PlayStation depuis maintenant deux ans. Selon la plainte toujours, les consommateurs se verraient alors contraints de payer jusqu'à 175 % de plus pour ces jeux téléchargeables sur la boutique de Sony que pour leur équivalents en boîte. Dans une note communiquée publiquement, nous pouvons lire :