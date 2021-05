HelloBon, j'ai passé un long moment sur Returnal (je pense 5 heures, mais en stream, ça n'aide pas à la concentration) et je ne vais pas revenir sur ses qualités.Gameplay quasi parfait, excellents effets de lumière, level design de qualité, doublage français agréable et vibrations "next-gen", tout est là pour nous chatouiller les mirettes (et les doigts).Là où je veux en venir c'est...Le jeu est DUR.Et pas DUR comme un Sekiro ou un Dark Souls où tu peux "apprendre et à force de battre 50.000 fois le même boss y arriver". Non, il est dur par... L'aléatoire ! Mais ce n'est pas spécialement gênant de façon globale, mais si t'as vraiment pas de chance, tu peux tomber sur des runs vraiment... Pourrie, genre avec la salle du boss de l'autre côté de l'univers. Alors que la run d'après, la salle du boss était littéralement en face de mon vaisseau (j'me suis même demandé si c'était pas un bug mdr).Voici pour commencer mes conseils pour bien débuter le jeu :---- Mini Spoil pour ceux qui veulent tout découvrir eux même ---- Ne vous focalisez pas trop sur vos armes ou votre loot, car vous allez le perdre (c'est inévitable). Tentez de débloquer le plus de capacité possible pour évoluer plus vite dans les niveaux (téléporteurs, emplacements supplémentaires).- Attention à l'eau, elle vous tue (bon mini spoiler, mais ça m'a fait rager quand c'est arrivé, j'ai rien compris).- L'Ether, la monnaie violette, est conservée d'un run à l'autre. N'hésitez pas à faire des run pour uniquement farmer cette monnaie avant d'aller vous suicider et de refaire des runs jusqu'a en avoir assez pour acheter de quoi aller exploser le boss. N'achetez que des reliques ou des vies supplémentaires avec.- Je vous conseille de trouver : les téléporteurs, le 2e/3e emplacement de consommable, l'épée et le Fouet Icarien ^^ !- Si vous utilisez une arme avec un pouvoir, et bien à force d'utiliser ce pouvoir, celui-ci deviendra permanent- Faites avancer l'histoire en lisant des récits historiques etc... En effet, vous pouvez avancer dans l'histoire sans même tuer le premier boss, au fil des runs ^^ !- Les Cubes de données vous permettent de débloquer du contenu d'un cycle à l'autre ^^ !- Utilisez les portes des salles pour vous couvrir (cela dit, attention aux surprises, des fois les ennemis entrent quand même dans la salle adjacente lol)- L'Electrobaliseur est une arme totalement cheatée. Sachez le xD !- Ne vous soignez pas si vous en avez pas besoin. La vie reste au sol même si vous revenez 1/2 heure après par exemple...- Les portes optionnelles bleues et surtout jaune ont tendance à vous donner de puissants objets pour terrasser le boss.- Les parasites... J'sais pas quoi vous dire, chaque fois je me fais plus niquer que j'ai d'avantages xD !- Avant d'aller au boss :---- Vie Maximale---- Vie supplémentaire---- Une arme pas trop pourrie---- Une trousse de soinApprenez son pattern à la Dark Souls et à vous la victoire !---- Fin spoil ---On va finir par les points d'amélioration sur le jeu pour son accessibilité qui est malheureusement très mauvaise (tout de même).- J'ai l'impression que d'un run à l'autre, les items de soins droppent parfois à foison, parfois c'est tellement galère que je retourne me soigner au vaisseau. Un petit équilibrage me semble judicieux (après c'est ptet moi qui n'ai pas eu de chance).- Il manque une sauvegarde. Alors pas celle que vous rechargez à l'infini et sauvegardant juste devant la porte du boss petits coquins, mais un simple "Sauvegarder et quitter", qui effacerais la sauvegarde lorsque l'on relance la partie. Nous ne pouvons pas tous nous permettre de faire des run de 1h / 1h30 avant de tout perdre parcequ'on a un rendez-vous, et mettre la console en veille (lol) n'est PAS une solution, mais un pansement (c'est... même honteux que ce soit conseillé dans les premières phrases affichées au lancement du jeu). La sauvegarde devrait arriver prochainement d'après ce que j'ai compris.- Donner la possibilité de jouer au jeu en VO sous-titré Français pour éviter que des viewers nous harcèlent avec cela (même si la VF est d'excellente qualité).- Hum j'aurais dis que conserver son arme aurait pu être cool, mais certaines sont cheatées et on les auraient ad vitam eternam, donc ça non. Même si j'ai pas compris comment faire respawn des armes cheatées lol !Je crois que c'est tout pour le moment. Il y a aussi un côté répétitif dans les décors tant qu'on a pas fait notre premier objectif (tuer le boss), et je ne me suis pas spoiler les autres environnements, à voir. Et vous, vous avez des conseils de jeu et des astuces ?