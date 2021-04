A 3 jours de la Playstation China Conference 2021, le Weibo (on va dire sorte de blog chinois) de Lost Soul Aside se rempli doucement de nouveaux artworks montrant l'evolution de la team au fur et a mesure des années, passant d'une seule personne en 2016 a 29 en 2020.De plus il a repost l'annonce de la Playstation China Press Conference 2021 par le Weibo de Playstation China