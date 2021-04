Malgrés les regrets émis par certains joueurs pour l'achat de leur PS5 / Xbox Series X , la console est toujours très difficile à se procurer selon le journal Le Parisien.En espérant que la demande diminue pour permettre aux joueurs de se procurer la plus puissante des Playstation jamais sortie.Une situation cependant loin d'être dramatique, beaucoup de joueurs ne trouvant le lineup de la PS5 pas assez fourni pour justifier l'achat de la console, malgré les apports en termes de confort apportée par celles-ci, à commencer par une manette bien plus ergonomique avec un retour haptique d'une qualité jamais vue jusque-là, des chargements réduits à leur plus simple expression, un silence de fonctionnement exceptionnel, la possibilité de redécouvrir l'excellent Demon's Souls, la magie procurée par Astro's Playroom ou le simple bonheur de bénéficier des 60 fps (voir 120 fps) sur des jeux tel que le JPG Atelier Ryza 2 de Koei-Tecmo.