Atlus continue de jouer avec les nerfs des joueurs Nintendo qui attendent impatiemment Persona 5 Royal sur Switch puisqu'ils annoncent le portage du jeu PS4/Vita "Persona 5 Dancing Star Night" affublé d'un -Special Edit- sur la derniere console du petit artisan.On ne sait pas encore les ajouts mais on imagine bien que tout les DLC seront inclus d'offices et qu'il y aura sans doutes de nouvelles musiques/modes liés a P5R ou/et à Striker ?Les versions Dancing de Persona 3 et 4 semblent toujours exclusives aux consoles de Sony.Quelques images de la version PS4 car Atlus n'a pas encore diffusé d'images de la version Switch puisqu' évidement fish.