Bushi Seiryuuden: Futari no Yuusha de Gamefreak sur Super Famicom, sorti uniquement au Japon, est enfin traduit en anglais par la team DDSTranslation sous le titre Warriors: Legend of the Blue Dragon - The Two Heroes.Ce jeu propose un cocktail assez inédit et original d'A-RPG, de Tactical et de Platformer. En effet, pendant la classique vue de dessus, si un monstre est heurté, la perspective change et passe en vue de côté... sauf que l'on s'y déplace au tour par tour !