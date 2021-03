De nouvelles informations ont confirmé que Fantasian prevue sur Apple Arcade sera en deux parties. La première moitié du jeu sortira en mars 2021, tandis que la seconde moitié sortira plus tard dans l'année.Selon Famitsu, la première et la deuxième partie de Fantasian dureront chacune 20 à 30 heures.En ce qui concerne les systèmes de jeu, les environnements de Fantasian sont constitués de véritables dioramas, et le titre affiche ses mini-cartes sous forme de dioramas vus du ciel. Les joueurs pourront également utiliser la carte du monde pour se déplacer au fur et à mesure de leur progression. De plus, le joueur peut se rendre rapidement à certains points de la mini-carte, comme les boutiques et les points de sauvegarde. Le warping est également une option sur la carte du monde une fois que le joueur a visité un endroit. Cela inclut le déblocage de warps vers d'autres mondes multidimensionnels.Hironobu Sakaguchi nous a récemment parlé de l'implication de Nobuo Uematsu dans le prochain titre. Il s'agit peut-être du dernier jeu vidéo pour lequel Uematsu écrit l'intégralité de la musique. Mistwalker a également parlé de son histoire et de ses caractéristiques...On a aussi le droit a 3 nouvelles videos sur la musique