Visiblement une nouvelle itération de la Switch va sortir, et je l'espère pas seulement juste avec un nouvel écran.. puisque je ne verrai pas l'utilité.

Car ce qui me dérange avec la Switch, ce n'est pas vraiment son écran de mauvaise qualité et de petite taille mais plutôt son manque de puissance flagrant qui lui empêche de faire tourner la majorité des jeux de manière correcte.



Je parle du fait que j'aimerais que la Switch entre dans l'arène du multiplateforme, avec les Xbox Series et PS5.



J'aimerais que la Switch soit capable de demander aux éditeurs multiplateformes (Ubi, EA, etc.) que leurs jeux soient faits non pas pour et sur les consoles de Xbox et Playstation mais aussi Nintendo.



J'aimerais donc que la Switch "Pro" offre plus que simplement une amélioration de son écran, qui n'est pas la priorité pour moi, mais aussi et surtout un véritable saut next-gen de puissance pour que l'on puisse la considérer comme une vraie plateforme de jeux comme les deux autres consoles. Et que les éditeurs puissent développer leurs jeux aussi sur la Switch quand ils se disent qu'ils vont faire un jeu multiplateforme...



Donc s'il vous plaît Nintendo, bougez-vous les doigts du cul et pondez-nous une vraie console de jeux, capable de faire tourner tous les jeux avec une option graphisme 30 fps (+ ray-tracing ce serait cool) et une option performance en 60 fps.



Cordialement