Mon avis rapide sur River City Girls

Points positifs

Points Négatifs

*Du beat'em up bourrin très plaisant dans l'univers de "Kunio-kun" l'un des précurseurs du genre.*Le côté fun et sur-réaliste de certaines situations.*Des environnements assez vivant.*Les héroïnes gimmicks mais très attachantes.*Des animations ultra qualitatives pour le genre.*Un Character Design fun et coloré qui colle totalement à l'ambiance.*Une super direction artistique qui mélange un style manga avec quelques éléments cartoon.*Une Soundtrack incroyable qui mélange le talent vocal et de composition de Megan McDuffee.*Un manque de fluidité et de lisibilité dans les déplacement verticaux.*Des hitboxs assez approximatives et qui engendreront quelques frustrations.*Un manque de lisibilité sur les moments de vulnérabilité de certains ennemis rend certains combat de boss frustrant.*Pas de traduction dans les bulles de dialogue des cinématiques style manga.*Vraiment dommage qu'il n'y ai pas de doublage Japonais disponible chez nous.Voilà, le jeu est un concentré de fun mais avec certains défaut qui l’empêchent d'être LE jeu qui représentera le genre sur cette dernière décennie. Je vous laisse avec quelques screenshots maison.