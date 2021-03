Les 5 premiers episodes en VF de Kimetsu no Yaiba sont sorti sur Wakanim pour les abonnés. Ceux qui ont apprecié le faux doublage realisé par Re: Take seront sans doute deçu de ne pas retrouver les voix de cette parodie plutot trés reussi.On retrouve quelques gros noms du doublage français dans cette VF comme Christophe Lemoine (Cartman dans South Park, Sam dans Le Seigneur des Anneaux) en Inosuke (j'ai quelques doutes sur ce choix, a voir), Adrien Antoine (la voix habituel de Chris Hermsworth et souvent de Batman) en Kyojuro Rengoku, mais aussi Bruno Choël (Nathan Drake, Sephiroth, voix de Johnny Depp ou Erwan McGregor) en Kagaya Ubuyashiki.Enzo RatsitoMargaux MailletMaxime BaudoinChristophe LemoineAntoine SchoumskyEric Herson-MacarelJuan LlorcaAdrien AntoineBruno ChoëlJimmy RedlerMalheureusement pas d'extraits "gratuits" de cette VF qui semble plutot quali a part dans cette video du combat contre Sabito en plusieurs langues.

posted the 03/03/2021 at 10:40 AM by guiguif