Quand certains continuent de prier pour avoir une édition physique de Legend of Mana car ils ne veulent pas claquer 150 balles dans un collector osef dispo uniquement au Japon, Play-Asia annonce que Saga Frontier Remastered aura lui le droit a une edition physique en version Asia comme ce fut le cas pour Romancing Saga 3.Sortie le 15 Avril pour 34,99 aussi bien sur Switch que sur PS4.

posted the 03/01/2021 at 05:19 PM by guiguif