Bonsoir à tous,



depuis hier soir, le site et le net en général est rempli d'articles ou commentaires sur le dernier Ndirect qui a dans l'ensemble assez déçu les joueurs.



Je voudrais juste vous dire le fond de ma pensée, ce que j'ai conclu de l'activité de Nintendo depuis 3-4 ans. Vous pouvez être d'accord ou non, on peut échanger sur le sujet, les articles sont fait pour ça, enfin les miens en tout cas.



Il faut bien que l'on se fasse une raison, Nintendo a changé. Ce changement ne date pas de la Switch, même si ça s'amplifie je trouve sur cette génération, mais remonte à la Wii et la DS.

C'est à ce moment que Nintendo a compris qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent en se concentrant sur le grand public plutôt que sur les gamers. Je n'aime pas trop ce terme de gamers mais bon, tout le monde le comprend donc je vais l'utiliser ici.



Nintendo est devenu une boite qui se contente d'abreuver le grand public en jeux sans grandes ambitions (des portages ou remasters fait avec les pieds et vendus plein pot, des mario bidule vite fait pour les gosses et les acharnés de la marque, ...) parce que ça leur rapporte énormément !



Ce public n'est pas exigeant et achète en masse par nostalgie ou via les pubs Nintendo qu'il voit.



Alors bien sûr, les gamers râlent parce qu'ils, parce que nous attendons des gros jeux, mais on peut dire que Nintendo s'en tape un peu car tout ce qu'ils voient et entendent eux, c'est que l'argent coule à flot sur leurs comptes en banque.



Tout repose sur un savant équilibre en fait, parce que les gamers on en a quand même besoin quand il faut faire vendre rapidement une console à ses débuts. Du coup, d'ici 2022 - 2023, on aura les gros jeux que l'on attend tous, pour nous ramenez à eux, plus des gros jeux sur le début de la prochaine gen (qui ne sera peut être qu'une Switch 2 plus puissante et avec quelques features en plus, rétrocompatible, parce que je ne les vois pas changer le truc vu comme ça cartonne) pour que les chiffres de vente augmentent bien vite et attirent après le grand public.



Perso je n'ai plus aucune attente envers Nintendo, ils se contentent du minimum, sans considération pour les joueurs assidus que nous sommes. Il se contentent d'être la console principale des gosses et nostalgiques, et la console de soutien de tous les autres.



Même si on est bien d'accord qu'ils veulent aussi notre argent au final, je me sens plus considéré par Sony qui a une vision, un planning établi pour 3-4 ans en interne, et qui abreuve les joueurs en grands jeux, suite acclamées comme nouveautés. Tant qu'ils continueront comme ça, je continuerai à être lead plateforme chez Sony, et je compte réduire au minimum mes achats sur Switch.



Bonne soirée et vos retours sont toujours les bienvenues !