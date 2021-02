Et dites pas rien, ça a forcément au moins du vous apprendre à rager sauf si vous êtes du genre à jouer qu'à des sous-jeux comme La Maison du Style ou les Sims. Humour hein, rangez vos fourches bandes de malades.Moi, les jeux que certains se plaisent encore à profaner sur l'autel de leur ignorance crasse et dégueulasse m'a appris ceci :- Le Monde des bleus/Fifa/PES m'ont appris la géographie, eh oui ! La géographie fictive pour PES ^^ Mais vraiment, situer les villes de clubs sur une carte est un bonne exercice de géo pour les réfractaires.- Age of Empires, Age of Mythology, Assassin's Creed III m'ont appris l'histoire, si j'en sais quelque chose sur les assyriens, les babyloniens ou la révolution américaine, c'est pas par mon présentiel en cours d'histoire ...- GTA IV m'a permis d'étoffer mon vocabulaire en anglais, j'avais plus ou moins tout le reste mais j'avais seulement 2 choix pour garnir mon catalogue de mots dans la langue de Sheik Spire, manger un dico ou jouer à GTA ...- Need For Speed Hot Pursuit et Gran Turismo ou plutôt leurs temps de chargement de la mort d'avant-course m'ont appris la patience et Dieu sait qu'il en faut; vivement la sortie de la PS5 pour que cela ne soit plus qu'un lointain souvenir- Pandemonium m'a appris la rage, super dur pour mon jeune âge de l'époque, je me souviens avoir recommencer des tonnes de fois les premiers niveaux sans aller bien loin au bout du compte.Et vous, les jeux vidéo générateur de tueurs sanguinaires assoiffés de sang vous ont ils permis de clairement apprendre ou assimiler des éléments que vous n'auriez peut-être jamais appréhender autrement ?