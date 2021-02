Petite Collection PS4 qui s'agrandit doucement.Resident Evil 3 (29€) / God of War (20€) / Prey (7€)J'ai prêté ma PS4 à des amis en Février 2020, mais il y a eu le confinement, donc pas facile de récupérer la console, j'ai pu récupérer la console (surtout que j'ai laissé pour qu'ils ne trouvent pas le temps trop long, j'ai la Switch, ils n'avaient de console), je vais pouvoir rattraper mon retard(d'ailleurs j'ai pas encore commencé Nier Automata, lui aussi je vais enfin pouvoir y jouer).Prochain Achat PS4 : The Last of US 2 / Ghost of Tshushima / The Last Guardian / A Plague Tale : Innocence / Devil May Cry 5 / Dragon's Crown (recommandé par Hyoga57).