Douglas Chapman a déposé un projet de loi visant à rendre illégale la pratique du scalping, en s'inspirant de lois existantes qui interdisent de revendre des billets pour des concerts ou des événements à des montants "qui dépassent de loin les montants d'origine"."Nous avons proposé qu'un processus législatif similaire soit mis en place pour garantir que les consommateurs puissent acheter des consoles de jeux et des composants informatiques à un prix qui ne dépasse pas le prix recommandé par les fabricants, et que la revente de produits achetés par des bots soit rendue illégale."Meme si le projet a peu de chance d'aboutir il explique qu'il s'agit là d'une manière d'appeler le gouvernement "à prendre ses responsabilités".

posted the 02/11/2021 at 11:49 AM by guiguif