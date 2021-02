Xboxar

Les Xbox Series X et S étaient les consoles les plus vendues au Royaume Uni en janvier 2021, devançant la PlayStation 5 et la Nintendo Switch pour la première fois depuis son lancement.Comme indiqué par GamesIndustry.Biz (basé sur les graphiques de Gfk), les consoles de nouvelle génération de Microsoft ont dépassé tous les concurrents en janvier. La Nintendo Switch a pris la deuxième place malgré une augmentation de 21% des ventes et de 148% des ventes de consoles en général par rapport à l'année 2020.Compte tenu de l'énorme succès de la Switch en particulier l'année dernière et de la récente domination de Playstation dans le bras de fer entre Sony et Microsoft c'est un signe positif pour Xbox. Cependant, cela est probablement autant influencé par les pénuries de marché que par la simple demande.