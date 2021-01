Pour ceux qui ne veulent pas attendre demain pour tater du nouveau Mario-killer (je rigole) par le papa de Sonic, c'est dispo sur l'eshop jap et en FR. Je suppose que ça doit etre aussi le cas sur PS et XBOX.J'ai checké vitef et je suis pas allé bien loin mais c'est un jeu 3d multi sur Switch quoi, visuellement cracra (avec des pnj qui disparaissent quand tu les approches, une premiere), aliasé a mort et ya des petites chutes de framerate ici et là.Le jeu peut etre sympa mais je vais attendre demain pour checker la version PS5.Ya aussi une demo de Ghostrunner.