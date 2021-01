Pas si nouveau que ça dans les faits.Keiichi Matsunami et PIROWO travaillaient tout les deux au sein de Video System et ont notamment réalisés Sonic Wings Special. Ils décident un jour de partir et fonder leur propre studio pour creer Magic Castle, un rogue-like coop jusqu'a 4 avec l'aide du Net Yarōze, le devkit de la Playstation. Sony semble intéressé, mais leur demande au final de travailler sur un autre projet, ce qu'ils refusent. Ils vont alors se tourner vers un gros éditeur de JRPG (Square Soft ?), mais faute d'avoir pu monter une équipe, le projet est abandonné.Mais voila que plus de 20 ans plus tard PIROWO a finalement de son coté terminé de développer le jeu et l'a sorti sur son site perso.Magic Castle est donc bel et bien un Rogue-like jouable jusqu'a 4. Vous incarnez au choix un chevalier, une mage, un combattant ou/et une archere. A chaque etage vous devez trouvez la clé pour passer au niveau suivant. Ya des consommables, des equipements, des boss ect... et si vous mourrez, vous reprenez du début et le monde change a chaque nouvelle partie.Le jeu est en anglais.Evidement vous pouvez graver le jeu pour y jouer sur une vrai machine.Le lien de telechargement: https://archive.org/details/magic-castle-2020-23-dec Vous avez meme un manuel numerique https://archive.org/details/mcmanual/mode/2up La VHS de presentation d'époque