Et voilà, on y est ! Après une semaine acharnée à comptabiliser tout les votes, à vérifier qu'il n'y est pas d'erreur, après avoir fait la police avec certains membres qui faisaient nimp xD même si globalement ça a été vous avez été sympa avec moi, j'aurai jamais pus faire un truc pareil sur JV.com par exemple... Mais bref, passons,étalés sur une semaine avec deux jeux à voter par jour, Voici enfin les résultats tant attendus par la communauté Gamekyo !Mais comme j'aime vous faire trépigner d'impatience, voici d'abord les jeux qui ont faillis intégrer le top 10, ça s'est jouer de peu !- Silent Hill 2- Bioshock- Chrono Trigger- Metroid Prime- Shadow of The Colossus- Nier Automata- Résident Evil 4- Dark Souls- Baiten Kaitos- OkamiVoilà, dommage les gars, faudra repasser !Passons à ce qui vous intéresse le plus maintenant !- Et on ouvre le bal avec à la 10 ème position l'incroyable TW3 de CD projekt avec 14 votes pour lui ! Un jeu qui a marqué toute une génération de gamer, le jeu qui a propulsé les petits polonais de CD Projekt au firmament ! Avec ses quêtes d'une richesse rare, ses environnements qui force le respect pour un monde ouvert et surtout ces incroyable DLC, TW3 mérite sa place dans le classement (en même temps, ils les méritent tous vous me direz) x)- FF9 à la neuvième place, même pas fais exprès en plus ! Avec ses 16 votes, FF9 fait partit des jeux qui a été le plus nominés par les membres ! CE grand JRPG fait encore partie des meilleurs FF selon les membres de Gamekyo, je dois dire que moi je suis pas vraiment connaisseur de la série des FF mais vu leur renommer va peut être falloir que je m'y mette....- Une nouvelle qui va faire plaisir à @Kevisiano, lui qui disait qu'il quitterait le site si MGS 3 était pas dans le top 10 ! Te voilà rassuré mon gars xD MGS 3 est bien entendu un jeu culte qui a marqué les joueurs, avec ses missions incroyable ou encore le cultissime boss Ocelot dans la jungle, un grand jeu assurément et l'un des meilleurs MGS !- Le meilleur Zelda 2D pour énormément de monde, écrasant majoritairement les autres opus que sont Link Awakening ou Zelda 2, A Link To The Past avec ses 20 votes s'installe confortablement à la septième place du classement. Difficile de pas cités ce jeu quand on parle des meilleurs jeux de tout les temps !- Il lui pique la sixième place sous le nez au Zelda avec 21 votes pour lui, le pilier de la plate forme 3D qu'est Mario 64 se devait de figurer dans le classement ! Je veux dire, QUI hein !?? QUI ne se rappelle pas de la musique du château ? Du premier monde ? De la murène géante,? Du manoir des boos ? De L'horloge géante ? Bref, un chef d'œuvre dont on s'en rappelera encore des années après !- Messieurs Dames, accrochez bien vos ceintures, car vous n'êtes sûrement pas prêt pour ce voyage qui vous retournera les tripes dans tout les sens, l'histoire d'un homme et d'une jeune fille dans un monde ravagé par une pandémie, et dont il va falloir se battre pour survivre. TLOU est plus qu'un jeu, c'est une expérience incroyable qui a laisser plus d'un gamer sur le carreau, même encore en 2021 je me souviens de ce jeu, et même si le 2 a fait fort aussi, le 1 restera a jamais dans nos cœur de gamer !- Encore un représentant de la série MGS, le premier épisode est bien évidemment un chef d'œuvre dont on crèverait d'envie de voir Bluepoint en faire un remake ! C'est l'un des meilleurs jeux d'infiltration de tout les temps avec des cinématiques incroyable pour l'époque et des mécaniques de jeu jamais vu auparavant, surtout en ce qui concerne L'IA qui était véritablement bluffante pour l'époque. Bref, un grand jeu !- Qui a dis qu'il y allait avoir que des vieux jeux dans ce top ? BOTW vient affirmer le contraire avec ses 28 votes et sa médaille de bronze. Une aventure avec un grand A, ce jeu est considéré comme une grande évolution de la formule open World qui stagnait depuis longtemps, à tel point que maintenant on parle même de BOTW like avec le jeu de Ubi ou Genshin Impact, BOTW c'est quand même le jeu ou tu peux aller te fritter en slip contre Ganon dès le début du jeu ! On attends la suite avec une très grande impatience en espérant quand même une évolution dans les donjons messieurs de chez Nintendo !- Médaille d'argent pour le meilleur FF, (c'est pas moi qui le dis c'est vous) et ce de manière écrasante avec ses 40 votes pour lui ! Un véritable chef d'œuvre du JRPG avec ses musiques splendide, son gameplay incroyable et sa ville de Midgar aussi belle que dangereuse, si le remake a fait du bon travail, c'est bien entendu l'opus original qui est deuxième ici évidemment au cas où. Bref, Cloud on attends la partie 2 du Remake maintenant !- Bon, c'est moyennement une surprise on va dire mais le meilleur jeu de tout les temps, c'est OOT ! Et je suis d'accord parce que déjà c'est mon Zelda préféré et en plus parce que ce jeu traverse les âges qu'on en reparlera toujours. LE Jeu qui a initié la 3D et sans se planter ! Le jeu dont tu fredonne les musiques du bois perdu comme ça en te levant ou en allant au taf, le jeu qui te faisait te dire "et si j'allais dans la plaine d'Hyrule juste me balader ou aller pêcher au Lac Hylia ?" Le jeu qui te faisait vivre une aventure incroyable, avec des putains de moments, le jeu qui... Bon bref, Zelda OOT c'est un putain de chef d'œuvre, un maestria, Un trophée, Une relique, Un joyau divin un... (je respire) le meilleur jeu de tout les temps tout simplement !Et voilà, j'espère que ce classement de fou et ce top vous aura plu. [g] Bien entendu, prenez pas ça non plus pour argent comptant, c'est plus pour le fun (même si ya quand même pas mal de vérité dans ce classement) et pour s'amuser, connaître les goûts des membres et encore une fois, aucunement une vérité générale ! Chacun se fait son propre top 10 mais les faits sont quand même là, ces 10 jeux ont bel et bien étaient le plus nominés dans toute la semaine du classement. Certains seront d'accord, d'autre pas, c'est la vie mais évitez quand même de déclencher la guerre dans les commentairesAutre chose, voici quelques mentions honorable :- Meilleur Survival Horror : Silent Hill 2- Meilleur FPS : Half-Life 2- Meilleur Metroidvania : Super Metroid- Meilleur jeu indépendant : Hollow Knight- Meilleur jeu FPA : Bioshock/Metroid Prime- Série les plus citées : Zelda/Final Fantasy- Meilleur jeu PS4 : TLOU2/Bloodborne/God of War- Meilleur jeu Xbox 360 : Bioshock/Gears of War- Meilleur jeu Wii : Okami/Super Mario Galaxy- Meilleur jeu Gamecube : Metroid Prime- Meilleur jeu ps2 : Shadow of The Colossus- Meilleur jeu Nes : Super Mario World- Meilleur jeu plate forme 2D : Super Mario World- Meilleur jeu de combat : Street Fighter 2- Meilleur jeu Space opéra : Mass Effect 2- Meilleur JRPG : FF7- Meilleur jeu Switch/Wii U : Zelda BOTW- Meilleur jeu de course arcade : Super Mario Kart- Meilleur jeu de course : Gran Turismo ps1- Meilleur GTA : GTA IV- Meilleur Souls : Dark Souls- Meilleur RPG : TW3- Meilleur Beat them all : Gow PS4- Meilleur TPS : Gears of War- Meilleur jeu action-aventure : Zelda Ocarina of Time- Meilleur jeu infiltration : Metal Gear Solid- Meilleur jeu Megadrive : Sonic The Hedgehog- Meilleur jeu "expérience" : Outer Wild- Meilleur jeu Playstation : FF7- Meilleur jeu de gestion : Civilization- Meilleur jeu Point'N'Click : The Walking Dead/Les chevaliers de Baphomet/Monkey Island 2- Meilleur Puzzle Game : Portal 2- Meilleur Open World : Zelda BOTW- Meilleur Plateformer 3D : Super Mario 64- Meilleur Zelda : OOT- Meilleur jeu de tout les temps : Zelda OOTVoilà, je remercie particulièrement @nicolasgourry @kevinmccallisterrr @kevisiano pour leur soutiens et leur gentil messages, et pour m'avoir aider un petit peu à gérer tout ce bordel ! Donc merci les gars ! Et bien évidemment merci à tous les participants pour avoir pris la peine de venir votés ! Ciao bonsoir, je vais prendre "un peu de repos" xD