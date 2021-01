Rappeler qu'il existe un groupe "Aide"



Voici quelques aides :-Motif de bannissement (règlement intérieur du site)-Pour savoir redimensionner les images-Pour savoir mettre de la couleur dans les textes-Pour connaitre les différentes balises-Pour centrer une image, une vidéo ou un texte[*Pos=Centre]la partie à centrer[*/pos] (enlever l'astérisque, évidement)-Pour les vidéo Youtube[*video]le lien vidéo[*/video] (enlever l'astérisque)Le lien à prendre c'est l'endroit où il y a écrit "Partager" quand vous choisissez une vidéo youtube.Quand vous créez un Groupe, sachez que vous pourrez plus l’effacer.-En Home peuvent apparaitre des articles fait par des membres de Gamekyo, mais si ils appartiennent uniquement à un Groupe, mais c'est pas systématique.Pour ceux et celles (qui comme moi) qui ont du mal avec le françaisLarousse (orthographe)Correcteur d'orthographe et de grammaireou aussiPour que la langue Française soit "un plaisir"Pour tout ceux et celles (qui comme moi) qui ont des soucis avec les langues étrangèresouououPar rapport aux commentaires :La croix rouge vous permet d’effacer votre commentaire.Le logo gris, lui permet, quand vous cliquez dessus, d'interpeller un membre.*Précision, quand une personne fait un article, il est le seul à pouvoir effacer tout les commentaires de son article (et évidement aussi les modérateurs).