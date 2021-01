C'est dans le Weekly Shonen Jump qu'on apprend que Kaiu Shirai supervisera le « scénario original » qui sera implanté dans la deuxième saison de l'adaptation en anime. Il supervise, de manière générale, les scripts de la série aux côtés de Toshiya Ono.Le magazine a laissé entendre, pour tout indice concernant cette nouvelle intrigue, que les fans pourront voir « un autre The Promised Neverland » dans cette deuxième saison.Alors allons nous avoir une nouvelle intrigue en plein milieux de la serie ? de simples différences par rapport au manga ? ou bien la serie va-t-elle partir vers direction et une fin 100% originale comme il se fait de plus en plus rare dans la japanimation ?Debut de reponse le 7 Janvier avec la sortie du premier episode.