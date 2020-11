Hello à tous !Après avoir reçu la PlayStation 5 jeudi dernier, j'ai remarqué depuis hier matin, un bruit métallique provenant de la console que je peux entendre sans aucun bruit dans la pièce, depuis mon canapé.Etant habitué aux effets de coil whine sur PC (ma carte graphique actuelle GTX 980ti faisant du coil whine depuis quelques semaines après 4 années d'utilisation intensive), je peux constater que ce bruit y ressemble fortement.Peu voire aucun bruit sur l'interface de la PS5, par contre, une fois en jeu, le bruit s'intensifie en fonction de ce qui est affiché à l'écran et en fonction des jeux.Une vidéo ci-dessous de mon souci. Bien sûr que le micro de mon téléphone amplifie le son.J'ai contacté le SAV de Sony hier, après 1h15 d'attente, la dame au téléphone m'a conseillé de comparer le bruit avec la console d'un ami ou d'un magasin et de les recontacter... pratique avec le confinement... Et si je les recontacte pour renvoyer la console, je n'aurai pas de PS5 pendant deux ou trois semaines, voire plus.De plus, je lui ai demandé si j'étais le premier à lui parler de ce problème, elle m'a dit que oui... Un peu bizarre avec les nombreuses vidéos et nombreux problèmes sur internet ...Bref, un peu déçu, la PS5 est loin d'être la console silencieuse vendue par Sony, les influenceurs et la presse JV, je vais probablement attendre le début d'année 2021 une fois les stocks un peu plus conséquents pour faire un échange directement auprès du vendeur et croiser les doigts...Pour les heureux possesseurs d'une PS5 sur Gamekyo, avez-vous le même souci ? Svp, pas de troll... et toute guerre de consoles en commentaires sera supprimée.Bon jeu à tous !