- Pas de Ray Tracing sur Xbox Series S- Le Ray Tracing est utilisé de façon naturelle, avec de belles ombres réalistes- Assez étrange, pour passer le jeu en 120 fps, il faut aller dans le menu paramètre de la PS5. Les Xbox Series sont censé être paramétrées en 120hz selon votre téléviseurs.- DF est impressionné par le mode 120 fps, avec une image assez précise.- Le mode RT target du 2160p (peut descendre à 1800p)- 1440p pour la Xbox Series S (peut descendre à 1200p). Elle ne supporte pas du tout le RT.- DF trouve les 2 versions (PS5 et Xbox Series X hein, pas la S) du jeu quasi identique O_o !- Bcp de détails sont inexistant dans la versions Series S. DF dit que ça ressemble aux versions Old Gen et que la console ne respecte pas sa promesse ici. (Même si niveau performance c'est ok).- Des ralentissements se font sentir en RT sur certaines scènes sur PS5 (passe de 60 à 50) la verisons Xbox Series n'est pas touchée.- Quelques drop sur la Xbox Series S (55fps), mais assez rare.- En 120 fps, une des missions passe à 100 fps sur Xbox X, contre 110 fps sur PS5. Cela dit, le VRR sur XSX rend la chose quasi impossible à voir sur l'écran.- Ceci concerne le mode campagne, en mode multijoueur, le jeu reste en 120 fps constant sur les 2 machines.- Le DualSense est utilisé à merveille, et son absence sur Xbox Series X|S se ressent immédiatement (en jouant aux 2 versions).Pour un des 2 commentateurs, il s'agit carrément du meilleurs jeu du lancement de cette gen (120 fps / Ray Tracing)