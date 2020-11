J’ai le sentiment d’avoir été trompé... Ça fait des semaines qu’on entends et lit un peu partout que la console est ultra silencieuse. Certains testeurs osent même dire qu’on ne l’entends quasiment pas... C’est une farce ?!Le bruit lors de l’installation des disques est hallucinant. Au début j’ai pensé que j’avais fait une bêtise et que j’avais foutu le disque a l’envers mais non... un bruit de dingue sans parler du fait que les instal sont longues !Et même sans disque on entends le ventilo. Alors je ne sais pas vraiment a quoi je m’attendais... peut être que je suis trop habitué à mes ventilos "be quiet" de ma tour Pc. Je pensais qu’on aurait quelque chose d’inaudible, de réellement inaudible.C’est un peu décevant de ce côté là. Vraiment c’est pas encore gagné pour Sony !J’attends leurs patchs pour mieux gérer ça.A part ça... bah... que dire... c’est du tout bon MAIS mon plaisir est entaché par ce non silence.*EDIT pour illustrer mon propos :-Avec jeu physique (Et encore là je trouve que c'est rien comparé au bruit que j'ai)Quant au bruit lors de l'instal je ne le trouve même pas sur youtube. Indescriptible. Ça souffle souffle SOUFFLE. Je n'ai jamais eu un bruit comme ca même sur PS4 Pro.