La PS5 est sortie officiellement le 12 Novembre 2020 au Japon.Si nous regardons ce site de réservation, pour l'instant il n'y a aucun jeu réservé sur PS5 (la première colonne) ou alors peut-être qu'ils ont pas encore répertorié les jeux PS5.Nous verrons Lundi matin s'il y a des jeux PS5 dans le top Famitsu (la deuxième colonne), car souvent entre la deuxième colonne du lundi de la nouvelle semaine (de comgnet) et le top Famitsu ça se rejoint, donc si peu de jeux sont réservés, donc peu de jeux qui vont se vendre, donc de là à dire que la console commence très bas...à moins qu'Astro's Playroom (qui est "offert" avec la console, donc par prit en compte) suffit à vendre le PS5, pour le moment.

posted the 11/13/2020 at 06:26 PM by nicolasgourry