Pour les 25 ans de Trials of Mana, Square-Enix avait fait un sondage pour savoir quels entaient les 3 persos principaux les plus appréciés du jeu. Riesz est sortie grande gagnante, suivi d'Angela et de Hawkeye.Haccan, l'illustrateur de la serie depuis des années, a donc fait un artwork avec les 3 personnages.A noter que Kevin a fini 4eme, Duran 5eme et Charlotte derniere.