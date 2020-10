Plus de 8 ans aprés le 3eme film, le final du reboot de la saga Evangelion arrivera enfin dans les salles obscures japonaises.Nommé sobrement Evangelion: 3.0+1.0 ce dernier devait sortir en Juin mais sera finalement diffusé a partir du 23 Janvier 2021.

posted the 10/17/2020 at 06:39 PM by guiguif