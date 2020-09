Multi

Personnellementsur Nintendo Switch pour commencer. Déjà j'ai un peu du mal à abandonner un jeu une fois que je me suis décidé à le faire. Il y a un sentiment d'inachevé qui me frustre. Pourtant j'ai pas pu finir ce Xeno 2. Le problème du jeu avec moi c'était pas la technique (même si en portable ce n'est pas du tout beau) surtout que je ne suis pas très regardant par rapport à la technique des jeux de base lorsqu'il y a d'autres points qui m'attirent... J'ai pas rencontré de soucis particulier avec la D.A du jeu qui quand même me plaisait bien. Le gros soucis que j'ai rencontré avec ce jeu c'est son scénario vraiment trop lent. ça ne monte pas, ce qui m'ennuie donc rapidement. J'ai vraiment essayer de prendre sur moi et forcer mais c'est à peine si j'ai pu terminer le chapitre 2 tellement ça m'a saoulé. Néanmoins j'ai pas pu me résoudre à le vendre et je me dis qu'après en période creuse je vais essayer d'évoluer pour voir si la sauce finira par prendre.En deuxio,sur PS4. Graphiquement le jeu est au top ; Sa direction artistique donne envie de le découvrir de fond en comble. Le scénario semble unique. Le soucis que j'ai rencontré ici c'est au niveau du gameplay. Si déjà au tout début du jeu le gameplay ne m'a pas plu, à partir du chapitre 5 ou 6 le gameplay a commencé à largement s'améliorer à mes yeux et je me pensais bien partis. Hélas je ne me rappelle plus à partir de quel chapitre, le gameplay m'a plus que saouler m'obligeant à faire une loooooongue pause qui continue jusqu'aujourd'hui... Par contre (borné comme je suis) j'ai pas pu vendre le jeu et je compte bien le finir plus tard.Nan mais admirez ce splendide trailer :Alors oui j'ai eu d'autres déceptions sur la gen mais ces deux jeux sont mes plus GROSSES déceptions tellement j'étais hypé et tellement j'en attendais...Alors et vous ?