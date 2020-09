Metacritic 89% -Pour l'instant-

IGN 10/10

Mossmouth a pris son temps et a réussi à livrer un chef-d'œuvre qui améliore son prédécesseur d'une manière que je n'aurais même jamais imaginée. Spelunky 2 prend tout ce qui a rendu l'original génial et développe chacun de ces aspects individuels sans jamais compliquer l'élégante simplicité rétro de son genre plate-forme 2D. Cela ne va pas changer grand-chose pour convaincre des gens qui n'étaient déjà pas fans de la difficulté impitoyable de l'original, comme quelqu'un de plus de 200 ans qui run et a l'impression qu'il n'a fait qu'effleurer la surface, Spelunky 2 est un jeu que je me vois jouer encore très, très longtemps.

Game Informer 9/10

Spelunky 2 est une expérience des plus addictive que j'ai jouée cette année. Les runs de deux minutes se transforment en heures consécutives de jeu, et «juste un essai de plus» se transforme facilement en un après-midi d'exploration, de mort et d'essais à nouveau. Spelunky 2 est à la fois captivant, stressant et excitant, et même maintenant, j'ai hâte de tester à nouveau mon courage dans les murs en constante évolution de la grotte.

Gamekult 8/10

Mossmouth took its time and managed to deliver a masterpiece that improves upon its predecessor in ways I never even would have imagined. Spelunky 2 takes everything that made the original great and expands upon each of those individual aspects without ever over complicating the elegant, retro simplicity of its 2D platforming. It doesn't do much to win over people who already weren't fans of the original's unforgiving difficulty, but as someone who is more than 200 runs in and feels like he's only scratched the surface, Spelunky 2 is a game that I see myself playing for a long, long time.

USgamer 9/10

Spelunky 2 is as addictive an experience as I've played this year. Two-minute-long runs stack to turn into consecutive hours of gameplay, and "just one more try" easily turns into an afternoon of exploring, dying, and trying again. Spelunky 2 is at once captivating, stressful, and exciting, and even now, I can't wait to once again test my mettle within the cave's ever-shifting walls.

Edge 9/10

GameSpot 8/10

Destructoid 8/10