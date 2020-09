Quelle belle petite surprise que ce Sonic le Film.Alors oui c'est pas le film du siècle, mais comme pour Detective Pikachu tu sens que c'est fait avec un vrai amour pour la licence et les personnages (ptete meme encore plus ici).L'histoire est simple mais efficace, Sonic est drôle et a plusieurs reprise aussi très touchant (d'ailleurs pour le coup je prefere laaaaaargement sa voix US du film que celle des jeux depuis le dernier changement), Jim Carrey fait du Jim Carrey c'est pas trop Robotnik (d'ailleurs a un moment Sonic l'appelle Eggman, pas compris pourquoi vu qu'il n'est pas encore chauve, ptete erreur ou j'ai loupé un truc), mais ça passe et le flic c'est quand meme autre chose que le gamin de Sonic X.Pis ce petit teaser au milieu du generique, jamais j'aurais imaginé avoir un ptit frisson de hype en voyant ce perso.Bref tres content de son succes (et aussi qu'ils aient écoutés les fans pour le relooking) et hate de voir la suite, avec j'espere un retour dans le monde d'origine.