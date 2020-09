Konami a déposé de nouvelles marques pour Zone of the Enders au Japon (Zone of the Enders // Z.O.E) et en Europe (Zone of the Enders).Il peut être intéressant de noter que dans le cadre du Tokyo Game Show 2020 Online, Konami organisera un «Konami Info Show» le 26 septembre de 20h00 à 20h50 JST, où ils partagerons les derniers actualités de la firme sur YouTube. Bien que rien ne puisse être confirmé pour le moment, les nouvelles marques déposées peuvent suggérer que Zone of the Enders sera présent.On rappelle que Z.O.E 2 est ressorti sur PS4 il y a deux ans avec l'option 4K et VR.