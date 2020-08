Aucun test sur JVcom ou Gamekult, seul Gameblog en a parlé oO- Excellent scenario- DA au top- Bon gameplay- Sublime OST- C'est un jeu Swery donc c'est pas ouf techniquement (mais c'est fluide 99% du temps)- Uniquement en anglais- Un peu court (5/6 heures)- Ce bug qui fait planté le jeu et qui semble exclue PS4Le jeu va basé tout son gameplay sur cette feature de regeneration. Une ronce geante vous bloque le passage ? il suffit de trouver du feu et se jeter dedans pour ensuite foncer vers la ronce la bruler.Vous etes obligés de passé a travers un passage ultra étroit ? Il va falloir trouver un moyen de vous decapiter pour passer avec votre tete. Tout le jeu va mettre votre heroine dans des situations violentes pour pouvoir progresser, elle devra parfois meme utiliser d'autres cadavres pour avancer.La DA mélangeant horreur et trip année 50 est superbe et l'OST n'est pas en reste avec des musiques aussi discrète qu'epique.Et la grosse force de The Missing c'est son scenario qui semble nous emmener dans une direction pour vite nous faire aller vers une autre, j'en dirais pas plus.Sinon attention la version PS4 (a première vue qu'elle) a un bug assez dingue qui n'a jamais été patché. Arrivé a un certain "combat de boss", si vous ne faite pas ce qu'il faut du premier coup le personnage ne répondra plus, impossible de jouer, tout se bloque, le seul moyen de contrer ce problème est de mettre la console en anglais, du jamais vu.